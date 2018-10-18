Путин заявил, что не боится ответственности за мир

Страх — инстинкт самосохранения, способ реакции на возможные угрозы, ответил президент РФ Владимир Путин на вопрос ведущего, боится ли он ответственности за мир.

Слова лидера передает с заседания клуба «Валдай» корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Ведущий рассказал Путину, что на «Валдае» ранее прозвучала фраза, что мир зависит от лидеров США, России и Китая. Стало интересно, не пугает ли российского президента такая ответственность.

Тот признался, что его это нисколько не пугает. В своей работе он приемлет исключительно убеждения.

Кроме того, Путин рассказал, что в КГБ его воспитали не оглядываться назад на негативные последствия лично для себя. Если взялся за какую-то работу, то должен понять, с чем она связана, и действовать аккуратно, оценивая риски.