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16:24   18 Октября 2018
Россия

Путин заявил, что не боится ответственности за мир

Путин заявил, что не боится ответственности за мир

Страх — инстинкт самосохранения, способ реакции на возможные угрозы, ответил президент РФ Владимир Путин на вопрос ведущего, боится ли он ответственности за мир.

Слова лидера передает с заседания клуба «Валдай» корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Ведущий рассказал Путину, что на «Валдае» ранее прозвучала фраза, что мир зависит от лидеров США, России и Китая. Стало интересно, не пугает ли российского президента такая ответственность.

Тот признался, что его это нисколько не пугает. В своей работе он приемлет исключительно убеждения.

Кроме того, Путин рассказал, что в КГБ его воспитали не оглядываться назад на негативные последствия лично для себя. Если взялся за какую-то работу, то должен понять, с чем она связана, и действовать аккуратно, оценивая риски.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #валдай

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