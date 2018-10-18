Возмездие неизбежно: Путин о возможном ядерном ударе по РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Это значит, что применение ядерного оружия будет только тогда, когда службы удостоверятся в нанесении удара агрессором.

Президент сообщил об этом на заседании «Валдая». Он отметил, что системы слежения постоянно совершенствуются. Если в течении нескольких секунд РФ убедится в атаке, произойдет ответно-встречный удар. Путин подчеркнул, что это будет катастрофа. Нападающая сторона обязана знать, что «возмездие неизбежно». В случае ядерной войны, Россия будет «жертвой агрессии», указал лидер.

«И как мученики мы попадаем в рай, а они просто сдохнут», — заявил президент.

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии участвуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.