Путин напомнил о необходимости укреплять национальную идентичность

Российский лидер Владимир Путин на международном дискуссионном форуме «Валдай» напомнил, что национальная идентичность — культура и история. Ведущий спросил у президента РФ о русском мире и соотечественниках.

По его словам, в 2014 году «крымская речь» Путина затронула «тонкие струны души и пробудила мощные чувства», ведь отношение к стране — мощное оружие. Владимир Путин ответил, что национальную идентичность нужно укреплять.

«Иначе мы перестанем существовать», — добавил президент.

Глава РФ объяснил, что исчезли целые народы, потому что не только не сохранили национальную идентичность, но и не хотели следовать ей. Владимир Путин подчеркнул, что россияне этим дорожат, поэтому укрепляют идентичность.