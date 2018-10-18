Путин напомнил о необходимости укреплять национальную идентичность
Российский лидер Владимир Путин на международном дискуссионном форуме «Валдай» напомнил, что национальная идентичность — культура и история. Ведущий спросил у президента РФ о русском мире и соотечественниках.
По его словам, в 2014 году «крымская речь» Путина затронула «тонкие струны души и пробудила мощные чувства», ведь отношение к стране — мощное оружие. Владимир Путин ответил, что национальную идентичность нужно укреплять.
«Иначе мы перестанем существовать», — добавил президент.
Глава РФ объяснил, что исчезли целые народы, потому что не только не сохранили национальную идентичность, но и не хотели следовать ей. Владимир Путин подчеркнул, что россияне этим дорожат, поэтому укрепляют идентичность.
Путин на вопрос «каких проблем мы не боимся?»: Никаких! Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с таким населением, готовым жизнь отдать за Отечество, с этим никто ничего не может поделать pic.twitter.com/vmmonjrTQs— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 октября 2018 г.