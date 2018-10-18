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16:09   18 Октября 2018
Россия

Путин: Возвращение Крыма в состав РФ — проявление власти народа

Путин: Возвращение Крыма в состав РФ — проявление власти народа

Все в мире демократы. Но что такое демократия? Это власть народа, и крымчане воспользовались ей, чтобы присоединиться к России, заявил российский лидер Владимир Путин.

Его слова с заседания дискуссионного клуба «Валдай» передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Президент подчеркнул, что возвращение полуострова в состав РФ — проявление демократии. Так решили люди: они захотели стать независимости, присоединиться к России и проголосовали за это. 

В то же время в Косово народного референдума не было, напомнил Путин. Тем не менее все согласились с итогами голосования парламента.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #крым #политика #весь мир

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