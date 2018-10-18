Путин надеется, что в США перестанут разыгрывать «российскую карту» после выборов
В США широко используют «российскую карту» для решения внутриполитических проблем. Возможно, это закончится после выборов в конгресс в ноябре или президентских выборов в 2020 году. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на форуме «Валдай».
Ведущий сессии дискуссионного клуба «Валдай», в которой принял участие российский лидер, заметил, что у общества есть запрос на снижение геополитической напряженности, но «не за счет наших похорон». Однако, по его словам, встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом приводят к обратному результату. В ответ президент сказал:
«Шутка есть. Вопрос: как вы расслабляетесь? Ответ: я не напрягаюсь. Мы не напрягаемся. Мы не создаем проблем. Нас обвиняют, что мы куда то там вмешивались, без доказательств. Это результат внутриполитической борьбы. Удобный инструмент решения внутриполитических проблем — разыгрывание российской карты. Я надеюсь, что это закончится. Может быть, после выборов в конгресс в ноябре… Или в 2020 году, когда пройдут очередные выборы в США? Не знаю».