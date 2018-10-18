Путин надеется, что в США перестанут разыгрывать «российскую карту» после выборов

В США широко используют «российскую карту» для решения внутриполитических проблем. Возможно, это закончится после выборов в конгресс в ноябре или президентских выборов в 2020 году. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на форуме «Валдай».

Ведущий сессии дискуссионного клуба «Валдай», в которой принял участие российский лидер, заметил, что у общества есть запрос на снижение геополитической напряженности, но «не за счет наших похорон». Однако, по его словам, встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом приводят к обратному результату. В ответ президент сказал: