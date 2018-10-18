Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

Половина американских военных верит, что страна будет втянута в крупную войну в 2019 году. Об этом говорят результаты опроса издания Military Times, который проводили среди личного состава.

По мнению большинства американских военных, основные угрозы исходят от России и Китая, при этом 71% респондентов называют главным врагом именно Россию, что на 18% больше, чем годом ранее. И 69% опрошенных видят значительную угрозу в Китае. Их количество увеличилось на 24% с прошлого года.

Северная Корея с ее ядерным оружием пугает американских военных меньше по сравнению с прошлым годом. В 2017 году страну чучхе считали опасной 72% ВС США, теперь – 46%. После июньского саммита президент Дональд Трамп не называет лидера КНДР Ким Чен Ына «Маленьким человеком-ракетой». Ситуация на Корейском полуострове относительно стабилизировалась.

Военный эксперт, историк Борис Юлин в беседе с «Политикой Сегодня» полагает, что военный конфликт между США и Китаем вполне реален. Экономическая война, которую развязал Трамп, взвинтив тарифы на китайский импорт, может перерасти в полномасштабные боевые действия, говорит эксперт.

«Скорее всего, Россию втянут в войну на той или иной стороне конфликта», - опасается он.

С ним не согласен коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с агентством напомнил, что военный бюджет США с 2016 года увеличился почти на сто миллиардов долларов. В 2018 году расходы на оборону США составили около 700 миллиардов. И эти внушительные траты нужно оправдывать, убежден собеседник «ПС», подогревая налогоплательщиков и военнослужащих образом внешнего врага.

«Последний год все чаще в американской прессе стали появляться фантастические сценарии о войне с Россией и Китаем. Американские генералы стали говорить, что основную угрозу благополучию страны стали представлять развивающиеся Россия и Китай. Писались сценарии, как они будут воевать с Россией и Китаем. Военнослужащих идеологически готовят к вооруженному противостоянию. Проводят опрос, и он показывает, что определенное количество об этом думает. Это также сигнал задуматься другим. Чтобы все думали одинаково», - поделился мнением Леонков.

Впрочем, главной проблемой американские военные считают не китайские и российские ракеты, а потенциальные удары по телекоммуникационным сетям из виртуального пространства. Почти 89% респондентов в списке вероятных угроз на первое место ставят кибертерроризм. И многие солдаты обеспокоены, что США не полностью готовы к кибервойнам. Около трети опрошенных не одобряют нынешнюю политику страны в борьбе с кибертерроризмом.

Из реальных конфликтов пока Ближний Восток, а именно Сирия, остается территорией одного из тлеющими очагами. В арабской республике пересекаются интересы многих стран: Турции, России, США, Ирана, Саудовской Аравии, Израиля, напомнил Юлин. Но потенциальная горячая точка расположена много восточнее.

США и Иран конфликтуют не первый год. Вашингтон пытается ослабить соперника с помощью эмбарго на иранскую нефть. В ответ Тегеран грозит перекрыть Ормузский пролив – бутылочное горлышко, которое соединяет Оманский и Персидский заливы. По этому водному пути проходят танкеры, которые перевозят от 20 до 40 процентов мировой нефти, в том числе в США.

«Конфликт между Ираном и США возможен, но он не будет восприниматься американскими военными, как серьезный конфликт. Они оценивают иранцев не сильно выше, чем Ирак. Основной конфликт связан с Китаем и нашей страной», - комментирует Юлин.

И не исключает вероятность эскалации по украинскому сценарию. Претендующая на членство в НАТО страна охотно размещает на своей территории американские военные базы и проводит совместные учения с войсками главной страны Альянса.