Мы в соц.сетях:
Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

 Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин

Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин
Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

 Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай
Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

 Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь
Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

 Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин

Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин
Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

 Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай
Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

 Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь
16:05   18 Октября 2018
Россия

Путин против решения проблем с помощью «отрезвляющего кризиса»

Путин против решения проблем с помощью «отрезвляющего кризиса»

На заседании «Валдая» президент России Владимир Путин заявил, что «отрезвляющий кризис» — плохая идея, Россия не использует методы нагнетания обстановки.

Ведущий указал, что когда отношения стран заходят в тупик, «иногда полезен отрезвляющий кризис». В пример он привел ситуацию на Карибах. Однако российский лидер не поддержал идею, что России такой метод может помочь. Он указал, что правительство не будет проводить такую политику, так как нельзя «подставлять весь мир». Путин подчеркнул, что «мы не боимся никаких конфликтов» и «можем чувствовать себя спокойно».

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии участвуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #кризис #валдай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...