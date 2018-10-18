Путин против решения проблем с помощью «отрезвляющего кризиса»

На заседании «Валдая» президент России Владимир Путин заявил, что «отрезвляющий кризис» — плохая идея, Россия не использует методы нагнетания обстановки.

Ведущий указал, что когда отношения стран заходят в тупик, «иногда полезен отрезвляющий кризис». В пример он привел ситуацию на Карибах. Однако российский лидер не поддержал идею, что России такой метод может помочь. Он указал, что правительство не будет проводить такую политику, так как нельзя «подставлять весь мир». Путин подчеркнул, что «мы не боимся никаких конфликтов» и «можем чувствовать себя спокойно».

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии участвуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.