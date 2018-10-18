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15:53   18 Октября 2018
Россия

Путин: Систему «Авангард» поставят на вооружение РФ в ближайшие месяцы

Путин: Систему «Авангард» поставят на вооружение РФ в ближайшие месяцы

Об этом президент России заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

Владимир Путин отметил, что в основе безопасности мира сейчас лежит ядерный потенциал, а Россия является крупнейшей ядерной державой. По его словам, стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет поставлен на вооружение страны в ближайшие месяцы. 

«Мы обогнали всех конкурентов в этом отношении. Такого высокотехнологичного оружия ни у кого нет, только испытания планируются. А у нас уже на вооружении.  Мы чувствуем себя в безопасности, мы дорожим своей независимостью. Это в крови нашего народа. Мы никуда не собираемся», — сказал глава государства.

 

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Автор: Олег Королев
#путин #авангард #валдай

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