Путин: Систему «Авангард» поставят на вооружение РФ в ближайшие месяцы
Об этом президент России заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Сочи.
Владимир Путин отметил, что в основе безопасности мира сейчас лежит ядерный потенциал, а Россия является крупнейшей ядерной державой. По его словам, стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет поставлен на вооружение страны в ближайшие месяцы.
«Мы обогнали всех конкурентов в этом отношении. Такого высокотехнологичного оружия ни у кого нет, только испытания планируются. А у нас уже на вооружении. Мы чувствуем себя в безопасности, мы дорожим своей независимостью. Это в крови нашего народа. Мы никуда не собираемся», — сказал глава государства.