Путин: Систему «Авангард» поставят на вооружение РФ в ближайшие месяцы

Об этом президент России заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

Владимир Путин отметил, что в основе безопасности мира сейчас лежит ядерный потенциал, а Россия является крупнейшей ядерной державой. По его словам, стратегический ракетный комплекс «Авангард» будет поставлен на вооружение страны в ближайшие месяцы.