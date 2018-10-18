Путин: Встречи с Трампом носят позитивный характер

Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на Валдайском саммите в Красной поляне.

Как сообщил корреспондент ИА «Политика сегодня», Путин считает встречи с американским коллегой Дональдом Трампом позитивными. Политик уверен, что лучше общаться, «чем собачиться». Внутри Соединенных Штатов в политическом вопросе ничего не поменялось, уверен глава РФ.

Ведущий отметил, что про Трампа выходит много книг, из-за чего складывается мнение, что президент США «слышит только себя». Путин с таким утверждением не согласился, подчеркнув, что с американским коллегой налажен нормальный диалог. При этом у обоих лидеров разные взгляды и подходы, но это нормально, заявил Путин.