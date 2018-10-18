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15:48   18 Октября 2018
Весь мир

Путин поблагодарил Турцию за работу в Идлибе

Путин поблагодарил Турцию за работу в Идлибе

Турецкие коллеги выполняют свои обязательства, хотя не все еще боевики выведены из идлибской зоны деэскалации, заявил президент России Владимир Путин.

Его слова с заседания дискуссионного клуба «Валдай» передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Российский лидер поблагодарил Турцию, подчеркнув, что та делает в Сирии все, что надо. Ситуация в Идлибе непростая, не всех террористов удалось вывести, но турецкие партнеры выполняют обязательства. Анкара даже перебросила в провинцию военный госпиталь, потому что есть потери.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в сентябре текущего года договорились о создании в Сирии демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров в провинции Идлиб. Кроме того, российская сторона согласилась на предложение Анкары вывести до 10 октября из зоны тяжелое вооружение — танки, реактивные системы залпового огня, все оппозиционные группировки.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сирия #турция #политика #весь мир

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