Террористы убивают заложников у берегов реки Евфрат в Сирии — Путин

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) захватили южный участок берега реки Евфрат, сообщил российский лидер Владимир Путин на международном дискуссионном форуме «Валдай».

По его словам, этот участок контролируют американцы. Террористы убивают заложников и местных жителей, в том числе американцев, но Вашингтон молчит. Президент РФ добавил, что некоторые боевики «разуверились в идеологии» и сложили оружие, а кто-то спрятался за «нашу гуманитарную операцию». Нужно наращивать усилия по восстановлению сирийского государства.

«Мы все должны быть на чеку», — резюмировал Путин.