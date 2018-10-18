Террористы убивают заложников у берегов реки Евфрат в Сирии — Путин
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) захватили южный участок берега реки Евфрат, сообщил российский лидер Владимир Путин на международном дискуссионном форуме «Валдай».
По его словам, этот участок контролируют американцы. Террористы убивают заложников и местных жителей, в том числе американцев, но Вашингтон молчит. Президент РФ добавил, что некоторые боевики «разуверились в идеологии» и сложили оружие, а кто-то спрятался за «нашу гуманитарную операцию». Нужно наращивать усилия по восстановлению сирийского государства.
«Мы все должны быть на чеку», — резюмировал Путин.
Влпдимир Путин приехал на форум «Валдай»: Меня несколько смущает новый формат. Обычно на сцене сидит несколько человек. Я готов, конечно, посолировать, но надеюсь, не в 4-5 раз больше pic.twitter.com/YDYcyIXqmz— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 октября 2018 г.