Мы в соц.сетях:
Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

 Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин

Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин
Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

 Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай
Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

 Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь
Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

 Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин

Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин
Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

 Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай
Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

 Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь
15:55   18 Октября 2018
Весь мир

Террористы убивают заложников у берегов реки Евфрат в Сирии — Путин

Террористы убивают заложников у берегов реки Евфрат в Сирии — Путин

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) захватили южный участок берега реки Евфрат, сообщил российский лидер Владимир Путин на международном дискуссионном форуме «Валдай».

По его словам, этот участок контролируют американцы. Террористы убивают заложников и местных жителей, в том числе американцев, но Вашингтон молчит. Президент РФ добавил, что некоторые боевики «разуверились в идеологии» и сложили оружие, а кто-то спрятался за «нашу гуманитарную операцию». Нужно наращивать усилия по восстановлению сирийского государства. 

«Мы все должны быть на чеку», — резюмировал Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сша #путин #сирия #евфрат #валдай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...