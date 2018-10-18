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15:55   18 Октября 2018
Россия

Путин: Россия предотвратила деградацию Сирии

Путин: Россия предотвратила деградацию Сирии

Российский лидер Владимир Путин так ответил на вопрос ведущего дискуссионного клуба «Валдай» о том, стоило ли РФ участвовать в военных действиях в Сирии.

Ведущий мероприятия напомнил главе государства о его высказывании на одном из «Валдаев» о том, что ленинградская улица 50 лет назад научила Путина «бить первым, если драка неизбежна».

Президент заявил, что Россия своими действиями предотвратила угрозу деградации Сирии.

«Большое количество террористов уничтожено. Мы сохранили сирийскую государственность и сохранили стабильность в регионе. Мы в целом добились целей которые ставили в 2015 году», — ответил ведущему Путин.

Юбилейное XV заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября в Сочи. Путин участвует в пленарной сессии «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке».

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #терроризм #сирия #валдай

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