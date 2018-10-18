Путин: Керченская трагедия — результат глобализации

Президент России Владимир Путин объяснил, что причиной нападения в керченском колледже является большое количество опасного контента в сети.

Его слова с заседания дискуссионного клуба «Валдай» передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Российский лидер указал, что сейчас в интернете существует множество сообществ с опасным контентом. Все это пошло из США: люди с неустойчивой психикой начали создавать лжегероев. В то же время не хватает полезного контента, который смог бы эту волну подавить. Пользователи глотают предложенный им суррогат.