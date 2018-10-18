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Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

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 Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

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15:42   18 Октября 2018
Россия

Путин: Керченская трагедия — результат глобализации

Путин: Керченская трагедия — результат глобализации

Президент России Владимир Путин объяснил, что причиной нападения в керченском колледже является большое количество опасного контента в сети.

Его слова с заседания дискуссионного клуба «Валдай» передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Российский лидер указал, что сейчас в интернете существует множество сообществ с опасным контентом. Все это пошло из США: люди с неустойчивой психикой начали создавать лжегероев. В то же время не хватает полезного контента, который смог бы эту волну подавить. Пользователи глотают предложенный им суррогат.

«Героизм умер. Одно из направлений героизма — защита цивилизации от язв, каковой, в частности, является терроризм. Бороться эффективно с ним можно только сообща», — подытожил он.

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Автор: Юлия Халус
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