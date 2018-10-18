Путин : Некоторые боевики отказались от идеологии

Президент России Владимир Путин на заседании «Валдая» заявил, что некоторые боевики действительно сложили оружие и разуверились в идеологии. Однако есть такие, кто «спрятался за нашу гуманитарную операцию».

Он отметил, что необходимо «наращивать усилия по восстановлению Сирии», а также оставаться «на чеку» в случае с террористами.

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии участвуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.