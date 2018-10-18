Мы в соц.сетях:
Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

 Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин

Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин
Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

 Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай
Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

 Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь
Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

 Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин

Китайская экономика выдержит давление США, считает Путин
Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

 Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай
Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

Сказки о войне с Россией и Китаем обогащают военные корпорации США

 Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь

Путин пообещал разобраться с неэффективными тратами на паллиативную помощь
15:52   18 Октября 2018
Россия

Путин : Некоторые боевики отказались от идеологии

Путин : Некоторые боевики отказались от идеологии

Президент России Владимир Путин на заседании «Валдая» заявил, что некоторые боевики действительно сложили оружие и разуверились в идеологии. Однако есть такие, кто «спрятался за нашу гуманитарную операцию».

Он отметил, что необходимо «наращивать усилия по восстановлению Сирии», а также оставаться «на чеку» в случае с террористами. 

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 15 по 18 октября. Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век». В дискуссии участвуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего заявлено около 60 выступлений, а также церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #сирия #боевики #валдай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...