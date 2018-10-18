Путин приехал на пленарное заседание клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин приехал на Красную поляну, чтобы поучаствовать в очередной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Лидер подчеркнул, что за 15 лет существования клуб стал хорошей международной площадкой, где собираются профессионалы со всего мира и профессионально занимаются Россией. Здесь можно услышать разные точки зрения, что и является преимуществом этого дискуссионного клуба, ведь истина возникает, когда есть сопоставление подходов.

Путин также поприветствовал политиков с мировым именем, присутствующих на заседании и выразил надежду, что сегодняшняя встречи будет интересной.