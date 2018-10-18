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16:10   18 Октября 2018
Россия

Психологи объяснили, почему знакомые стрелка из Керчи игнорировали его странное поведение

Психологи объяснили, почему знакомые стрелка из Керчи игнорировали его странное поведение

Студент политехнического колледжа Керчи, который расстрелял одногруппников и покончил с собой, всегда отличался странным поведением. Ему нравилось холодное оружие, он интересовался террористами и насилием.

Одногруппники не воспринимали всерьез его увлечения и не верили, что парень когда-нибудь перейдет к делу. По словам учащихся колледжа, на первом курсе Росляков носил с собой нож и всегда держал в сумке перцовый баллончик.

«У него на аватарке был какой-то террорист. Он мне рассказывал про него, мол, в Америке оружие легализовано, рассказывал про теракты», — сообщил одногруппник подозреваемого.

Фотографии парня в социальных сетях свидетельствуют о том, что трагедия может служить продолжением череды расстрелов в учебных заведениях, запущенны убийцами из школы «Колумбайн».

Психологи объяснили, почему знакомые стрелка из Керчи игнорировали его странное поведение

Возможно, молодой человек вел страницу во «ВКонтакте» под именем Владислав Рейх. Ряд экспертов считает, что страницу создал не Росляков.

Агенство News.ru поговорило с психологами и попыталось разобраться, почему окружающие потенциальных преступников игнорируют странности в их поведении. Поскольку точный возраст студента неизвестен, мнением о мотивах стрелка поделились как взрослый, так и детский психологи.

Детский психолог Ирина Терентьева считает, что в нашей стране низкий уровень психологической грамотности населения в целом. Большинство россиян не могут отличить норму от патологии, шутку от серьезного высказывания. Специалист предположила, что даже те, кто мог догадываться о странностях в голове парня, не решались заявить об этом.

«Они боялись ошибиться, быть осмеянными. Ведь если ошибёшься — получишь негатив не только от самого подозреваемого, но и ото всех. Коллектив может окрестить чокнутым или паникёром. Это общечеловеческий страх, особенно среди молодых, психологически незрелых людей», — уверена писхолог.

Психологи объяснили, почему знакомые стрелка из Керчи игнорировали его странное поведение

Мнением с журналистами поделилась Людмила Полянова, кандидат социологических наук, психолог, психоаналитик. Она считает, что в данной ситуации, прежде всего, стоит вопрос наличия профессионалов и системного подхода к диагностике состояния человека.

«Психологи в большинстве школ работают плохо и функции свои не выполняют. В Госдуме предложили создать в России министерство психологического климата. Я поддерживаю это полностью! Нужен профессиональный подход к личности человека в России. Экономика — прекрасно, вооружение — необходимо, но здоровье нации — самый важный вопрос», — считает психоаналитик.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #психолог #керчь #колледж #колумбайн

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