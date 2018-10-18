Психологи объяснили, почему знакомые стрелка из Керчи игнорировали его странное поведение

Студент политехнического колледжа Керчи, который расстрелял одногруппников и покончил с собой, всегда отличался странным поведением. Ему нравилось холодное оружие, он интересовался террористами и насилием.

Одногруппники не воспринимали всерьез его увлечения и не верили, что парень когда-нибудь перейдет к делу. По словам учащихся колледжа, на первом курсе Росляков носил с собой нож и всегда держал в сумке перцовый баллончик.

«У него на аватарке был какой-то террорист. Он мне рассказывал про него, мол, в Америке оружие легализовано, рассказывал про теракты», — сообщил одногруппник подозреваемого.

Фотографии парня в социальных сетях свидетельствуют о том, что трагедия может служить продолжением череды расстрелов в учебных заведениях, запущенны убийцами из школы «Колумбайн».

Возможно, молодой человек вел страницу во «ВКонтакте» под именем Владислав Рейх. Ряд экспертов считает, что страницу создал не Росляков.

Агенство News.ru поговорило с психологами и попыталось разобраться, почему окружающие потенциальных преступников игнорируют странности в их поведении. Поскольку точный возраст студента неизвестен, мнением о мотивах стрелка поделились как взрослый, так и детский психологи.

Детский психолог Ирина Терентьева считает, что в нашей стране низкий уровень психологической грамотности населения в целом. Большинство россиян не могут отличить норму от патологии, шутку от серьезного высказывания. Специалист предположила, что даже те, кто мог догадываться о странностях в голове парня, не решались заявить об этом.

«Они боялись ошибиться, быть осмеянными. Ведь если ошибёшься — получишь негатив не только от самого подозреваемого, но и ото всех. Коллектив может окрестить чокнутым или паникёром. Это общечеловеческий страх, особенно среди молодых, психологически незрелых людей», — уверена писхолог.

Мнением с журналистами поделилась Людмила Полянова, кандидат социологических наук, психолог, психоаналитик. Она считает, что в данной ситуации, прежде всего, стоит вопрос наличия профессионалов и системного подхода к диагностике состояния человека.