Чемпионат мира по футболу 2018 в России задал новые тренды в рекламном мире

Генеральный директор по глобальному маркетингу в Similarweb рассказал о главных тенденциях в рекламном бизнесе.

Главное событие минувшего лета – Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, повлиял не только на отношения россиян к футболу, но и на развитие рекламного рынка во всем мире. Событие, собравшее в стране миллионы болельщиков, определило новые тренды в развитии бизнеса. О них, в рамках конференции Performance Marketing Moscow 2018 рассказал генеральный директор по глобальному маркетингу в Similarweb, Ави Висенберг.

Ави сразу сообщил слушателям, что является футбольным фанатом и попасть на ЧМ в Россию мечтал за полгода до его начала.

«Я достал всех. Мне нужны были билеты их не было. Когда я их нашел, мне пришлось все делать в ускоренном темпе, поэтому, на фото, которое вы видите сейчас на экране, где я и мой сын, мы выглядим как преступники, поскольку все делали в спешке», – начал Висенберг.

Он продолжил восхищение организацией чемпионата и поделился, что ехал в Москву с мыслью «Мы вернем футбол домой».

«Вышло немного иначе. Футбол не вернулся домой, но мы вернулись с сыном. Причем, с потрясающим аналоговым опытом», – продолжил он.

Под аналоговым опытом эксперт подразумевает цифровизацию, которая была максимальна использована в организации чемпионата мира.

«Здесь я лишний раз убедился, что все в этом мире имеет цифрового двойника, цифровое эхо. Бренды платят сумасшедшие деньги, чтобы стать частью события чемпионата мира. Они готовы на все, особенно, ради того, чтобы стать частью вашего эмоционального опыта во время подобного события».

Эмоциональный опыт, по словам Висенберга, это ситуация, когда яркие эмоции, как например, победа любимой команды, заветный гол, ассоциируются у болельщиков не только с командой, но и окружением. Это могут быть стены, обклеенные названием бренда, или на экране может в яркий момент появиться заставка одного из рекламных брендов.

Также, эксперт уделил время своего докладу такому понятию как тайминг. По мнению Висенберга, тайминг – залог успеха бренда. На примере подготовки его компании к ЧМ он рассказал, как сотрудники начали анализировать поведение пользователей за месяцы до начала события.

«Мы провели анализ, когда именно люди начали интересоваться этим событием. Выяснили, что эта линия между июлем и сентябрем. Мы с помощью открытый данных смогли посмотреть и на какие сайты заходят футбольные фанаты. Данные – сегодня это катализатор новых идей», – сказал Висенберг.

Он поделился, что и продолжает работу с открытыми данными перед подготовкой к олимпиаде в Токио.

«Я вижу уже сейчас, что тренды, заложенные на ЧМ-2018 продолжаются и здесь. Есть два тренда: ажиотаж вокруг добровольческой работы, люди со всего мира готовы быть волонтерами, и интерес к новым олимпийским видам спорта. Особенно, скейтбординг. Сайты, посвященные скейтбордингу, становятся популярнее с каждым днем. Вот, где нужно давать рекламу».

Напоследок, Висенберг посоветовал российским рекламщикам не снижать обороты, готовиться к событию, изучать клиентов заранее и давать им возможность запечатлеть свои эмоции в памяти вместе с брендом.