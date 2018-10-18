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15:38   18 Октября 2018
Весь мир

Лидеры ЕС призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками

Лидеры ЕС призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками

Европейский союз стремится укрепить правила кибербезопасности, чтобы не только бороться с растущей угрозой, но и воспользоваться возможностями нового цифрового века.

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками с помощью санкций, передает пресс-служба Совета ЕС по итогам двухдневного саммита.

«Саммит согласовал работу над борьбой с кибератаками посредством ограничительных мер», — отметили в Совете ЕС. 

 

Лидеры ЕС обсудили в ходе саммита как бороться с кибератаками в сфере здравоохранения, транспорта и энергетики. Главы государств и правительств стран Евросоюза рассматривают реформу кибербезопасности как один из основных аспектов на пути к созданию единого цифрового рынка ЕС . 

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Автор: Анатолий Кубарев
#евросоюз #санкции #общество #кибератаки

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