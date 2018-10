Лидеры ЕС призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками

Европейский союз стремится укрепить правила кибербезопасности, чтобы не только бороться с растущей угрозой, но и воспользоваться возможностями нового цифрового века.

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками с помощью санкций, передает пресс-служба Совета ЕС по итогам двухдневного саммита.

