Лидеры ЕС призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками

Европейский союз стремится укрепить правила кибербезопасности, чтобы не только бороться с растущей угрозой, но и воспользоваться возможностями нового цифрового века.

Лидеры стран-членов Евросоюза призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками с помощью санкций, передает пресс-служба Совета ЕС по итогам двухдневного саммита.

«Саммит согласовал работу над борьбой с кибератаками посредством ограничительных мер», — отметили в Совете ЕС.

Лидеры ЕС обсудили в ходе саммита как бороться с кибератаками в сфере здравоохранения, транспорта и энергетики. Главы государств и правительств стран Евросоюза рассматривают реформу кибербезопасности как один из основных аспектов на пути к созданию единого цифрового рынка ЕС .