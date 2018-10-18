Лидеры ЕС призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками
Европейский союз стремится укрепить правила кибербезопасности, чтобы не только бороться с растущей угрозой, но и воспользоваться возможностями нового цифрового века.
Лидеры стран-членов Евросоюза призвали Брюссель разработать меры по борьбе с кибератаками с помощью санкций, передает пресс-служба Совета ЕС по итогам двухдневного саммита.
«Саммит согласовал работу над борьбой с кибератаками посредством ограничительных мер», — отметили в Совете ЕС.
EU leaders are more than ever committed to boost #cybersecurity in wake of recent #CyberAttacks threatening democracy and ahead of #EP2019 elections. #EUCO ????More on EU cybersecurity: https://t.co/eLcHjRkhWh pic.twitter.com/ZlTSxwQl1i— EU Council (@EUCouncil) 18 октября 2018 г.
Лидеры ЕС обсудили в ходе саммита как бороться с кибератаками в сфере здравоохранения, транспорта и энергетики. Главы государств и правительств стран Евросоюза рассматривают реформу кибербезопасности как один из основных аспектов на пути к созданию единого цифрового рынка ЕС .
EU leaders are now discussing how to build better #cybersecurity & fight #cyberattacks at #EUCO ↪️ #Cybersecurity is crucial for sectors like ????⚕️health ✈️transport ????️energy— EU Council (@EUCouncil) 18 октября 2018 г.