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15:10   18 Октября 2018
Россия

Видео покупки патронов керченским стрелком появилось в сети

Видео покупки патронов керченским стрелком появилось в сети

Портал Kerch.FM опубликовал видео, где Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в Керчи, покупал патроны.

На кадрах Росляков рассматривает витрины, а затем покупает коробки патронов.

Ранее сообщалось, что Росляков за четыре дня до нападения на колледж купил 150 патронов. Разрешение на хранение оружия он получил в сентябре.

17 октября Росляков устроил стрельбу и привел в действие взрывное устройство в керченском политехническом техникуме. В результате нападения 20 человек погибли, около 50 пострадали.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чп #колледж #керч

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