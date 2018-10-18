Видео покупки патронов керченским стрелком появилось в сети

Портал Kerch.FM опубликовал видео, где Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в Керчи, покупал патроны.

На кадрах Росляков рассматривает витрины, а затем покупает коробки патронов.

Ранее сообщалось, что Росляков за четыре дня до нападения на колледж купил 150 патронов. Разрешение на хранение оружия он получил в сентябре.

17 октября Росляков устроил стрельбу и привел в действие взрывное устройство в керченском политехническом техникуме. В результате нападения 20 человек погибли, около 50 пострадали.