Видео покупки патронов керченским стрелком появилось в сети
Портал Kerch.FM опубликовал видео, где Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в Керчи, покупал патроны.
На кадрах Росляков рассматривает витрины, а затем покупает коробки патронов.
Ранее сообщалось, что Росляков за четыре дня до нападения на колледж купил 150 патронов. Разрешение на хранение оружия он получил в сентябре.
17 октября Росляков устроил стрельбу и привел в действие взрывное устройство в керченском политехническом техникуме. В результате нападения 20 человек погибли, около 50 пострадали.