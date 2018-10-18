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15:21   18 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Здание администрации Порошенко хотят передать Константинополю

Фракция «Оппозиционный блок» в Верховной раде предложила отдать Константинопольскому патриархату в пользование здание администрации президента Украины Петра Порошенко вместо Андреевской церкви.

Об этом член фракции Михаил Добкин написал в Facebook.

Верховная рада в четверг со второй попытки приняла закон о передаче Константинополю в постоянное пользование Андреевской церкви. Вскоре после этого «Оппозиционный блок» подал на рассмотрение парламента проект об отмене этого решения. Теперь постановление о передаче не получит одобрение спикера Рады и президента Украины пока проект фракции не рассмотрит парламент.

Добкин уточнил, что «Оппозиционный блок» также готовит постановление о передачи Константинопольскому патриархату здания администрации украинского лидера сроком до 31 марта следующего года.

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Автор: Юлия Халус
#украина #политика #весь мир #константинополь

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