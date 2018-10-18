Сколково запускает российский сервис для бесконтактных платежей «Кошелек Pay»

Резидент IT-кластера Фонда «Сколково» компания «CardsMobile» запускает первый российский сервис для бесконтактных платежей с мобильных устройств «Кошелек Pay». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении указано, что сервис будет доступен в приложении «Кошелек». То есть пользователи смогут перенести карты в смартфоны и оплачивать что-либо онлайн или касанием телефона. Организация «Mastercard» сертифицировала приложение, также она принимала участие в его разработке.

Оплата по технологи возможна ва всех терминалах, которые поддерживают технологию. Платежные средства защищает платформа Mastercard Digital Enablement Service, которая заменяет номер карты токеном, то есть уникальным кодом. Благодаря этому продавец не сможет получить данные платежного средства.

К сервису подключатся банки, операторы сотовой сети и производители носимых устройств. Приложение дает возможность создать виртуальную карту партнеров, в частности именную.

Директор центра компетенций «FinTech&Blockchain» Фонда «Сколково» Павел Новиков сообщил, что сервис создан с учетом актуальных потребностей российского бизнеса. С его помощью компании смогут общаться с аудиторией и проводить маркетинговые кампании.