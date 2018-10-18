Парламент Косово поддержал создание армии по стандартам НАТО

Парламент самопровозглашенной республики Косово практически единогласно поддержал трансформацию Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию. Отмечается, что партия нацменьшинства «Сербский список» перед голосованием ушла из зала заседания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Gazeta Express.

«За создание министерства обороны проголосовали 101 из 102 присутствующих депутатов», — отмечается на сайте газеты.

Формирование ВС Косово требует конституционных изменений непризнанного государства при согласии не менее двух третей из 120 парламентариев. Попытка правительства республики трансформировать СБК через расширение полномочий принятием обычного закона в 2017 году вызвала протест России, Евросоюза, США и других стран.

Ранее премьер Косово Рамуш Харадинай заявлял, что США «благословили» создание в республике армии по стандартам НАТО парламентским путем. Американское посольство в Приштине затем сообщило, что США одобряет трансформацию СБК в профессиональную многонациональную армию по стандартам Северного альянса с ограниченным мандатом территориальной самообороны.

Приштина сейчас не имеет собственной армии. Ее созданию активно противостоит Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совета безопасности ООН об урегулировании в Косово и Метохии.