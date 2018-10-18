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15:00   18 Октября 2018
Весь мир

Посол: Несоответствие стандартов мешает экспорту из Украины в ЕС

Посол: Несоответствие стандартов мешает экспорту из Украины в ЕС

Посол Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что масштабному украинскому экспорту в ЕС мешает несоответствие стандартов. Он также указал, что реализация соглашения о свободной торговле введет экономику страны в европейский рынок.

Посол отметил, что Украина должна принять европейские стандарты во многих сферах экономики, а также «гармонизировать законодательство Украины с ЕС». Важным условием для слияния украинской экономики и единого рынка ЕС стало осуществление соглашения о свободной торговле. При реализации этих условий, «экономика Украины станет частью европейского рынка», указал Мингарелли.

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Автор: Анна Манц
#ес #украина #экспорт #торговля #стандарты

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