Посол: Несоответствие стандартов мешает экспорту из Украины в ЕС

Посол Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что масштабному украинскому экспорту в ЕС мешает несоответствие стандартов. Он также указал, что реализация соглашения о свободной торговле введет экономику страны в европейский рынок.

Посол отметил, что Украина должна принять европейские стандарты во многих сферах экономики, а также «гармонизировать законодательство Украины с ЕС». Важным условием для слияния украинской экономики и единого рынка ЕС стало осуществление соглашения о свободной торговле. При реализации этих условий, «экономика Украины станет частью европейского рынка», указал Мингарелли.