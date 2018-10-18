Одноклассница Рослякова: Влад еще со школы был неадекватен

Лариса Пономарева, одноклассница Владислава Рослякова, убившего более 20 человек в колледже в Керчи, рассказала о том, каким юноша был в школе.

Девушка в беседе с изданием «СоцИнформБюро» заявила, что Росляков уже в школе был неадекватным. Парень часто прогуливал занятия, бил девочек. В 8 или 9 классе юноша принес на урок гранату времен Великой Отечественной войны.

Влад жестко общался с матерью, добавила Лариса, много сбегал из дому. Росляков часто рисовал сватистику, заявлял, что по окончании школы у него начнется новая жизнь.

В сентябре этого года Лариса и Владислав встретились в автобусе. Парень пожаловался на колледж и на тяжелую студенческую жизнь. Девушка уверена, что Рослякову «было на все плевать». У юноши отсутствовали доброта и жалость, добавила она.

По словам одноклассницы Влада, мать юноши работает в больнице санитаркой. Отца молодой человек не знал. Девушка подчеркнула, что семья Росляковых жила бедно, в связи с чем парень всегда плохо одевался.