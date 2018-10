Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

Американский лидер Дональд Трамп напомнил, что Демократическая партия хотела открыть границы и ослабить законы для мигрантов. По его словам, действия демократов привели к тому, что президенты Гватемалы, Гондураса и Сальвадора не останавливают большой поток людей, движущийся в сторону США.

Трамп добавил, что среди мигрантов много уголовников. Президент США в очередной раз пригрозил, что Вашингтон перестанет помогать Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, если местные власти не остановят поток мигрантов.

Американский лидер настоятельно попроси мексиканские власти не пропускать мигрантов через границы страны в США. Вашингтон направит вооруженные силы США и закроет южные границы, если Мексика не сделает этого.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S.....