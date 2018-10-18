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 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

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14:51   18 Октября 2018
Весь мир

Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

Американский лидер Дональд Трамп напомнил, что Демократическая партия хотела открыть границы и ослабить законы для мигрантов. По его словам, действия демократов привели к тому, что президенты Гватемалы, Гондураса и Сальвадора не останавливают большой поток людей, движущийся в сторону США.

Трамп добавил, что среди мигрантов много уголовников. Президент США в очередной раз пригрозил, что Вашингтон перестанет помогать Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, если местные власти не остановят поток мигрантов.

«Страны практически не контролируют население», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер настоятельно попроси мексиканские власти не пропускать мигрантов через границы страны в США. Вашингтон направит вооруженные силы США и закроет южные границы, если Мексика не сделает этого. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #мигранты #мексика #демократы

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