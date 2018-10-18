Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

Американский лидер Дональд Трамп напомнил, что Демократическая партия хотела открыть границы и ослабить законы для мигрантов. По его словам, действия демократов привели к тому, что президенты Гватемалы, Гондураса и Сальвадора не останавливают большой поток людей, движущийся в сторону США.

Трамп добавил, что среди мигрантов много уголовников. Президент США в очередной раз пригрозил, что Вашингтон перестанет помогать Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, если местные власти не остановят поток мигрантов.

«Страны практически не контролируют население», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер настоятельно попроси мексиканские власти не пропускать мигрантов через границы страны в США. Вашингтон направит вооруженные силы США и закроет южные границы, если Мексика не сделает этого.