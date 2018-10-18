РАНХиГС дал более оптимистичный прогноз по ценам на нефть, чем заложенный в бюджете-2019

Авторы проекта федерального бюджета на 2019 год дали консервативный прогноз нефтегазовых доходов казны, в реальности они могут быть значительно выше. Так считают в РАНХиГС и Институте Гайдара.

В проекте бюджета говорится, что из расчета базовой цены на нефть в 69,6 долларов в 2019 году поступления от нефтегазовых доходов составят 8 298,2 миллиарда рублей. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) совместно с Институтом экономической политики имени Е. Т. Гайдара в оценке проекта бюджета на 2019 год указали, что авторы документа не учли возможность использования в 2019-2021 годы механизма регулирования мирового продвижения нефти странами ОПЕК+, в число которых входит и Россия.

По мнению экспертов, и в дальнейшем можно ожидать, что этот, ранее хорошо зарекомендовавший себя механизм — ОПЕК+, будет применяться, и это приведет к формированию более высоких цен на нефть, чем заложенные в бюджете.

В РАНХиГС и Институте Гайдара напомнили, что более высокие цены прогнозируют и ведущие зарубежные организации. В частности, администрация энергетической информации США прогнозирует цену на нефть марки Брент в 2019 году в 73,7 долларов за баррель. При этом по прогнозу Всемирного банка она составит 65 долларов.

«Таким образом, принятый в расчетах доходов на 2019 год прогноз цены российской нефти на мировом рынке, учитывая современное положение и сопоставление с другими прогнозами, может рассматриваться как консервативный», — говорится в заключении экспертов.

Впрочем, там же добавили, что при существующих рисках и факторах неопределенности консерватизм авторов проекта бюджета-2019 представляется оправданным.