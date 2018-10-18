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Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

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Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

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14:50   18 Октября 2018
Россия

Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

В свою очередь Крым возьмет на себя расходы по организации похорон, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Он заметил, что желающих помочь пострадавшим в керченской трагедии очень много. К руководству полуострова обращаются депутаты и сенаторы. Они спрашивают реквизиты счета, куда можно отправить деньги. Однако такого инструмента в республике пока нет.

Кроме того, указал Аксенов, Крыму сейчас хватает средств. Тем более, что правительство выделило дополнительно 60 миллионов рублей на помощь семьям погибших и раненых.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее распорядился выделить семьям погибших при взрыве в керченском колледже по миллиону рублей. В случае тяжелого или среднего ранения — 400 тысяч рублей, а легкого — 200 тысяч. В свою очередь региональные власти пообещали выдать семьям погибших по миллиону, а пострадавших — по 500 тысяч рублей.

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Автор: Юлия Халус
#россия #крым #общество #керчь

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