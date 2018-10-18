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 Экс-генерала бригады ВВС США выдвинули на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии

Экс-генерала бригады ВВС США выдвинули на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии
Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

 Экс-генерала бригады ВВС США выдвинули на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии

Экс-генерала бригады ВВС США выдвинули на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии
14:42   18 Октября 2018
Весь мир

Экс-генерала бригады ВВС США выдвинули на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии

Экс-генерала бригады ВВС США выдвинули на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии

Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого Океана отставного бригадного генерала ВВС Америки Дэвида Стилвелла. Об этом сообщили в Белом Доме 17 октября.

В документах указано, что преимущества Стивелла заключаются в службе на протяжении 35 лет, опыте пилотирования истребителя более трех тысяч часов и в знании китайского, корейского и японского языков. Он также занимал должность военного атташе в американском посольстве в Китайской Народной Республике. Ожидается одобрение кандидатуры Сенатом.

Ранее действующий помощник государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон объявила об отставке в конце июля. Трамп предлагал продлить срок ее полномочий, однако Сенат долго не одобрял кандидатуру.

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Автор: Анна Манц
#сша #китай #трамп #кандидатура #сенат

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