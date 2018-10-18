Экс-генерала бригады ВВС США выдвинули на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии

Президент США Дональд Трамп выдвинул на должность помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого Океана отставного бригадного генерала ВВС Америки Дэвида Стилвелла. Об этом сообщили в Белом Доме 17 октября.

В документах указано, что преимущества Стивелла заключаются в службе на протяжении 35 лет, опыте пилотирования истребителя более трех тысяч часов и в знании китайского, корейского и японского языков. Он также занимал должность военного атташе в американском посольстве в Китайской Народной Республике. Ожидается одобрение кандидатуры Сенатом.

Ранее действующий помощник государственного секретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон объявила об отставке в конце июля. Трамп предлагал продлить срок ее полномочий, однако Сенат долго не одобрял кандидатуру.