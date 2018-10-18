Совфед назвал арест Бочкарева в Норвегии абсолютно нелепой провокацией

Совет Федерации не только внимательно следит за ситуацией с сотрудником аппарата Михаилом Бочкаревым, но и постоянно поддерживает связь с министерством иностранных дел РФ и посольством в Норвегии.

По информации СФ, Верховный суд Норвегии в четверг, 18 октября, не продлил арест Бочкарева. В Совфеде считают решение норвежского суда — важным этапом в развитии ситуации. Заключение суда исчерпывающим образом подтвердило позицию СФ. Арест Бочкарева — абсолютно нелепая провокация.

«Реальных причин и доказательств для предъявления ему обвинений нет», — отметили в Совфеде.

Российское посольство в Норвегии сообщило, что сотрудника аппарата СФ не освободили. Норвежскими службами безопасности подали апелляцию, которую рассмотрят в понедельник, 22 октября.