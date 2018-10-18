Эксперты спрогнозировали рост рекламного рынка в России на 11%

Топ-менеджеры крупнейших мировых компаний проанализировали тренды в сфере digital

В Москве в кинотеатре «Октябрь» прошла пятая ежегодная конференция Performance Marketing Moscow 2018. На ней присутствовали более 2000 менеджеров и экспертов в сфере digital. Профессионалы из России, Европы и Азии представили 12 докладов в сфере бизнеса, рекламы и маркетинга. Они рассказали о своем видении развития отрасли в ближайшие несколько лет, поделились кейсами для увеличения продаж компаний, познакомили участников с новыми технологиями и инструментами для продвижения бренда.

Российский рынок рекламы будет расти

Участники московской конференции в рамках мероприятия прослушали 12 докладов от экспертов. Наибольший интерес вызывали выступления, связанные с прогнозами рекламного рынка в России. Так, по данным агентства Zenith, российский рекламный рынок вырастет на 11% к концу 2018 года. Главной причиной роста по-прежнему, останется интернет-реклама. Ее показатель увеличится на 15%.

Эксперты связывают подобное увеличение с маркетинговыми тенденциями, среди которых – увеличение сделок через интернет, рост работающих только через интернет компаний, и людей преклонного возраста, все чаще, приобщающихся к покупкам через интернет. Докладчики отмечают, маркетологам нужно следить за подобными тенденциями, чтобы суметь сформировать для каждого сегмента пользователей свое предложение.

Вице-президент P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис отметил, что внедрение новых технологий в жизнь клиентов должны быть не только адекватными, но и желаемыми. Компаниям необходимо слышать потребителей и предоставлять им желаемое. Он напомнил, что внедрение цифровых технологий должно быть аккуратным и подготовленным заранее. Маринидис указал и на необходимость введения голосовых помощников, для облегчения общения с клиентами.

«Мы должны прийти к тому, что покупатель говорит: Алиса, я хочу банки пива такой-то марки. А Алиса ответит: Нет проблем, а вы уже пробовали другой вид этого пива? Он сейчас продается со скидкой», – привел пример эксперт.

Выступление спикера вызывало бурную реакцию среди участников. В коридорах «Октября» весь перерыв обсуждали стратегию интернет-продвижения своих товаров. Руководитель магазина сантехники Дмитрий поделился с «ИА Политика сегодня» своими мыслями после услышанного от спикера.

«Маринидис буквально прочел мои мысли в том плане, что мы как раз столкнулись с проблемой продаж через интернет. Уже несколько лет мы пытаемся наладить их, но не можем, потому что, как правильно заметил спикер, у нас нет таких технологий пока. Чтобы понимать, кто есть наш потребитель, как через рекламу с ним взаимодействовать. Не лучше ли нам осуществлять только прямые продажи? Сегодня я убедился, что нет, но конкретного рецепта нет. Но теперь хотя бы появились мысли на этот счет».

Побеждает тот, кто больше хочет, а не у кого больше денег Генеральный директор компании «Pandora» Наталья Сахнина рассказала участникам конференции как раз о том, как осуществляется работа интернет-магазина. С какими сложностями сталкивается компания и как создавать в коллективе атмосферу, которая заставит всех членов команды работать на успех.

Вопрос о вложениях и бюджете Сахнина сразу оборвала фразой –«Побеждает тот, кто больше хочет, а не у кого больше денег». Она также предостерегла руководителей от работников без чувства юмора и тех, кто не готов пройти весь путь развития и продвижения бренда.

«Убедитесь, что вы в коллективе сумели построить правильный эмоциональный мир», – сказала она. – «Проявляйте друг к другу уважение и доброжелательность».

Сахнина с помощью слайдов на экране продемонстрировала кратко работу интернет-магазина «Pandora». Напомнила о необходимости контроля ассортимента продукции, проверки скорости работы call-центра и анализа действий покупателя. Также, Сахнина рассказала о том, как правильно выбрать агентство для сотрудничества с брендом.

«Спросите у своего агента, какие 10 ошибок может совершить бренд, если справится, то можно попросить провести образовательное мероприятие для компании. В случае, когда агентство с этим заданием не справляется, с ним необходимо прекратить любое сотрудничество», – порекомендовала она.

После выступления спикеров по традиции следовали вопросы из зала. К Сахниной их было больше всего. Участников интересовали инструменты для создания идеальной команды, бюджет компании, бенефит, маркетинговая стратегия и то, как можно совмещать роль нежной женщины и бизнесвумен в одном лице. Сахнина отшутилась от последнего вопроса.

«Жить трудно, но нужно, и весело», – сказала генеральный директор.

В завершение выступления Сахнина поделилась своим видением развития рекламной сферы и сообщила о необходимости мобильного приложения для каждого бренда.

«Я мечтаю о мобильном приложении для нашей компании. Сегодня это действительно, необходимость, а не прихоть».

Рекламный рынок во всем мире по словам экспертов, делает громадные шаги вперед. Менеджерам и маркетологам необходимо отслеживать все тенденции, идти в ногу со временем, но не забывать о желаниях клиентов. Не перегружать их, но всегда быть рядом. Таким стал один из основных посылов конференции Performance Marketing Moscow 2018.