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Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

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14:20   18 Октября 2018
Россия

ГД в первом чтении приняла закон об отказе депутатов от доплаты к пенсии

ГД в первом чтении приняла закон об отказе депутатов от доплаты к пенсии

Государственная Дума России в первом чтении приняла законопроект о праве депутатов и членов Совета Федерации отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Об этом Госдума написала в Twitter.

 

Инициатива законопроекта исходит от группы членов палат Федерального собрания, которые представляют партию «Единая Россия». Документ указывает, что после отказа от преференций назначить их повторно не удастся.  Пенсия политиков — более 60 тысяч рублей в месяц при стаже работы от десяти лет. Доплата для депутатов со стажем от пяти до десяти лет составляет 55 процентов от суммы  пенсионной выплаты, при стаже от десяти лет — 75 процентов.

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Автор: Анна Манц
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