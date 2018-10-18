ГД в первом чтении приняла закон об отказе депутатов от доплаты к пенсии

Государственная Дума России в первом чтении приняла законопроект о праве депутатов и членов Совета Федерации отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Об этом Госдума написала в Twitter.

#Заседание: Депутаты поддержали в первом чтении инициативу о правt депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации @SovFedInfo добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии pic.twitter.com/yvQZnW2tCC — Государственная Дума (@dumagovru) 18 октября 2018 г.

Инициатива законопроекта исходит от группы членов палат Федерального собрания, которые представляют партию «Единая Россия». Документ указывает, что после отказа от преференций назначить их повторно не удастся. Пенсия политиков — более 60 тысяч рублей в месяц при стаже работы от десяти лет. Доплата для депутатов со стажем от пяти до десяти лет составляет 55 процентов от суммы пенсионной выплаты, при стаже от десяти лет — 75 процентов.