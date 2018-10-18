Шойгу приехал в Китай

Министр обороны Сергей Шойгу 19 октября проведет в Пекине 23-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), объяснила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.

Она уточнила, что заседание министр проведет совместно с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. В ходе встречи стороны подведут итоги работы за прошедший год и наметят приоритетные задачи в сфере развития ВТС на предстоящий год. По окончании мероприятия предполагается подписание протокола.

До визита в Китай Шойгу посетил Монголию с официальным визитом.