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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

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Шойгу приехал в Китай

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14:18   18 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

Министр обороны Сергей Шойгу 19 октября проведет в Пекине 23-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), объяснила пресс-секретарь главы Минобороны Россияна Марковская.

Она уточнила, что заседание министр проведет совместно с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. В ходе встречи стороны подведут итоги работы за прошедший год и наметят приоритетные задачи в сфере развития ВТС на предстоящий год. По окончании мероприятия предполагается подписание протокола.

До визита в Китай Шойгу посетил Монголию с официальным визитом.

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Автор: Юлия Халус
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