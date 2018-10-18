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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

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Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
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13:54   18 Октября 2018
Россия

Комитет ГД поддержал поручение ЛДПР о росте акцизов на бензин

Комитет ГД поддержал поручение ЛДПР о росте акцизов на бензин

Думский комитет по энергетике поддержал поручение, внесенное депутатами Алексеем Диденко и Владимиром Сысоевым, о рисках повышения акцизов на бензин и дизель, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Авторы документа попросили Госдумы поручил профильному комитету запросить в Минфине РФ анализ влияния роста акцизов на рост цен на бензин и дизель, а также на товары и услуги. Кроме того, предлагается узнать у ведомство о последствиях в случае отказа от повышения акцизов и о планируемых мерах по сдерживанию роста розничных цен на топливо.

Диденко и Сысоев указывают, что, согласно мнению Счетной палаты РФ, повышение акцизов может повлечь повышение розничных цен на топливо, а негативно повлияет на экономику страны. В частности, ускорит инфляцию.

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Автор: Юлия Халус
#россия #госдума #экономика #бензин

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