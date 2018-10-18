Комитет ГД поддержал поручение ЛДПР о росте акцизов на бензин

Думский комитет по энергетике поддержал поручение, внесенное депутатами Алексеем Диденко и Владимиром Сысоевым, о рисках повышения акцизов на бензин и дизель, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Авторы документа попросили Госдумы поручил профильному комитету запросить в Минфине РФ анализ влияния роста акцизов на рост цен на бензин и дизель, а также на товары и услуги. Кроме того, предлагается узнать у ведомство о последствиях в случае отказа от повышения акцизов и о планируемых мерах по сдерживанию роста розничных цен на топливо.

Диденко и Сысоев указывают, что, согласно мнению Счетной палаты РФ, повышение акцизов может повлечь повышение розничных цен на топливо, а негативно повлияет на экономику страны. В частности, ускорит инфляцию.