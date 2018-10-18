Бойня в Керчи: правда и ложь о трагедии в колледже

В среду, 17 октября в самый разгар занятий в одном и керченских колледжей студент устроил взрыв и открыл беспорядочную стрельбу по людям.

После первых новостей о происшествии, которое на тот момент СМИ еще называли терактом, в сети поползли слухи, версии и доводы относительно обстоятельств трагедии, личности нападавшего, наличии у него сообщников и количества жертв. ИА «Политика сегодня» разобралось в потоке различных утверждений и попыталось выяснить, какие из них правда, а какие — ложь.

Переписка стрелка с другом о планах напасть на людей

В соцсетях распространены сообщения о том, что керченский стрелок ранее писал другу, что ради известности хочет убивать учителей и всех, кто сделал ему больно. Для достоверности авторы этих постов даже прикрепляют сфабрикованную переписку нападавшего с приятелем. На самом же деле, эти сообщения не имеют отношения к действительности и распространяются их авторами «для хайпа».

По свидетельствам учащихся колледжа, юноша был замкнутым, ни с кем не общался, давно удалил соцсети. Он увлекался стрельбой и заранее получил лицензию на охотничье оружие. Однако о своих намерениях напасть на учеников стрелок никому ранее не сообщал.

Связи убийцы с сектой

Также в ряде СМИ и различных новостных пабликах появилась информация о якобы связях убийцы с сектой. Пока нет подтвержденной информации о том, что молодой человек состоял в секте. Однако известно, что мать стрелявшего ранее состояла в запрещенном в РФ религиозном объединении «Свидетели Иеговы». При этом нельзя утверждать, что оно имеет отношение к случившемуся в стенах колледжа.

Количество жертв

Некоторые пользователи соцсетей накануне и вовсе принялись утверждать, что в результате бойни в Керчи погибло гораздо больше людей. В частности, распространяется информация о том, что юноша убил около 100 человек. Эти сообщения полностью не соответствуют реальной картине.

Утром в четверг на официальном сайте правительства Крыма появился полный список жертв трагедии. По последним данным, в бойне погиб 21 человек, более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Страница в соцсети

Ряд СМИ подхватил фейковую новость о том, что стрелок вел профиль в «ВКонтакте» под псевдонимом Владислав Рейх. В результате сразу несколько авторитетных средств массовой информации распространили соответствующие сообщения, не потрудившись найти им подтверждения. Вскоре выяснилось, что юноша, зарегистрированный в соцсети под именем Владислав Рейх, не имеет отношения к трагедии. Это подтвердила мать и одноклассница парня.Накануне вечером он сам вышел на связь с журналистами, объяснив, что те ошиблись.

Спустя некоторое время имя нападавшего установили и огласили официально. Им оказался 18-летний студент 4-го курса колледжа Владислав Росляков.

Подражание массовому расстрелу в школе «Колумбайн»

Широко известным массовым расстрелом в стенах учебного заведения является бойня в школе «Колумбайн» (штат Колорадо, США). Двое учеников старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиборд 20 апреля 1999 года расстреляли 13 человек в школе, они также пытались устроить взрыв, а после свели счеты с жизнью.

Многие утверждают, что Росляков стремился повторить массовый расстрел в американской школе. И это предположение небезосновательно. Судя по одной единственной просочившейся в интернет фотографии керченского стрелка в день трагедии, он расстреливал людей в белой футболке с надписью «Ненависть».

В день массового убийства в «Колумбайне» Харрис и Клиборд надели футболки с надписями «Гнев» и «Естественный отбор». Помимо внешнего подражания, похожим выглядит и порядок действий Рослякова в стенах колледжа. Американские стрелки пытались установить взрывное устройство в столовой, но оно не сработало. Однако в Керчи убийце удалось осуществить эту часть плана. В «Колумбайне» основные события бойни разворачивались в библиотеке. Именно в библиотеке колледжа Росляков свел счеты с жизнью. Кроме того, он как и американские стрелки использовал для нападения помповое ружье.

Политические мотивы

В соцсетях также появилась информация о том, что родители юноши враждебно настроены в отношении российских властей. Якобы отец и мать внушили сыну идею расправы над соучениками, чтобы таким образом «отомстить» России за присоединение Крыма. Эта информация к действительности тоже отношения не имеет. Мать Рослякова — медработник онкоцентра, отец — инвалид, давно не живущий с семьей. При этом никто из знакомых Росляковых, общавшихся с журналистами, не замечал подобных проявлений. Вопрос политики в семье никогда не стоял. Сам Влад этими вопросами тоже никогда не интересовался.

Неблагополучная семья

Многие СМИ отмечают, что семья стрелка являлась неблагополучной. Это не так. Росляков воспитывался одной матерью, но никаких проблем в социальном плане семья не испытывала. По словам однокурсников юноши, семья жила скромно. Но каких-либо скандалов в семье не было. Алкоголь или рукоприкладство в истории также не фигурируют. Влад неплохо учился, не дебоширил, на учете не состоял. Как отметил глава Крыма, нападавший характеризуется преподавательским составом исключительно положительно.

Нехватка крови и медикаментов в Керчи

Пострадавшим не хватает крови в больницах Керчи, им нужно собирать деньги, пишут мошенники в социальных сетях. Крови в регионе достаточно. В настоящее время в городе находится министр здравоохранения РФ. Справиться с последствиями массового расстрела помогают летающие госпитали, клиники всей страны готовы к приему пациентов.

Те, кто распространяют в соцсетях реквизиты для помощи пострадавшим и семьям жертв, попросту пытаются нажиться на горе. Деньги раненым и семьям погибших выделяет государство. Если пострадавшим понадобятся деньги, номера опубликуют федеральные СМИ..

После трагедии важно не вестись на непроверенную информацию из интернета, которую распространяют ради наживы или минуты славы. В настоящее время специалисты устанавливают все подробности, выясняют мотивы стрелка. Кроме того, следствие вскоре узнает, были ли у Рослякова сообщники.

В Крыму объявлен трехдневный траур. В Керчи сохраняется режим ЧС. Здесь до соответствующего распоряжения решено закрыть все учебные заведения. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). В настоящее время власти не рассматривают версию теракта.