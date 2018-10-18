Росгвардия обеспечивает безопасность всех учебных заведений Керчи

Официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Валерий Грибакин заявил, что ведомство будет обеспечивать дополнительную охрану всех учебных заведений Керчи из-за взрыва в колледже до особого распоряжения.

Всего в городе 58 учреждений: детские сады, школы, лицеи и колледжи. Росгвардия обеспечивает безопасность совместно с сотрудниками подразделений ОМОН «Беркут» и ОМОН Керчи. Они находятся на посту все время работы заведений. Также правоохранительные органы обеспечивают общественный порядок в городе, в частности у больницы, в которой проходит лечение пострадавшие.

17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погиб 21 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадали 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа. Ведется розыск соучастников преступления.