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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

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 Экс-генерала бригады ВВС США выдвинули на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии

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14:04   18 Октября 2018
Россия

Росгвардия обеспечивает безопасность всех учебных заведений Керчи

Росгвардия обеспечивает безопасность всех учебных заведений Керчи

Официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Валерий Грибакин заявил, что ведомство будет обеспечивать дополнительную охрану всех учебных заведений Керчи из-за взрыва в колледже до особого распоряжения.

Всего в городе 58 учреждений: детские сады, школы, лицеи и колледжи. Росгвардия обеспечивает безопасность совместно с сотрудниками подразделений ОМОН «Беркут» и ОМОН Керчи. Они находятся на посту все время работы заведений. Также правоохранительные органы обеспечивают общественный порядок в городе, в частности у больницы, в которой проходит лечение пострадавшие.

17 октября в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погиб 21 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадали 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировал на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа. Ведется розыск соучастников преступления.

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Автор: Анна Манц
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