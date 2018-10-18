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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
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13:49   18 Октября 2018
Россия

Госдума приняла в I чтении законопроект об изменениях в обязательном пенсионном страховании

Госдума приняла в I чтении законопроект об изменениях в обязательном пенсионном страховании

Как сообщил корреспондент ИА «Политика сегодня», один депутат при голосовании воздержался, еще один — против.

В пояснительной записке поясняется, что подход без изменения тарифа страхового взноса уже реализован в действующем законодательстве по пенсионным взносам на 2014-2020 годы.

Авторы инициативы считают, что учет взносов в 2021 году не снизит уровня пенсионных прав застрахованной категории граждан. Принятый закон скорее всего вступит в силу с 1 января следующего года.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #госдума #пенсии #политика

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