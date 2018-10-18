Госдума приняла в I чтении законопроект об изменениях в обязательном пенсионном страховании

Как сообщил корреспондент ИА «Политика сегодня», один депутат при голосовании воздержался, еще один — против.

В пояснительной записке поясняется, что подход без изменения тарифа страхового взноса уже реализован в действующем законодательстве по пенсионным взносам на 2014-2020 годы.

Авторы инициативы считают, что учет взносов в 2021 году не снизит уровня пенсионных прав застрахованной категории граждан. Принятый закон скорее всего вступит в силу с 1 января следующего года.