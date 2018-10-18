РАНХиГС негативно оценил раздел проекта бюджета о сельском хозяйстве

Одним из самых слабых мест бюджета 2019 года и плана государственных расходов на следующие два года эксперты считают раздел, посвященный развитию сельскохозяйственной отрасли.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) совместно с Институтом экономической политики им. Е. Т. Гайдара подготовили заключение по проекту бюджета на 2019 год и прогнозируемый период до 2021 года.

В частности, экономисты крайне негативно оценили прекращение реализации с 2019 года подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» с передачей ее отдельных мероприятий «в состав иных госпрограмм. Они подчеркнули, что вопросы сельского развития и сельского хозяйства тесно взаимосвязаны.

«В развитых странах соответствующие министерства курируют не только сельское хозяйство, но и сельское развитие», — заметили РАНХиГС.

По мнению авторов заключения, ликвидация федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» затруднит анализ, выработку и реализацию мер в области сельского развития.

Эксперты отметили, что авторы бюджета-2019, ликвидировав названную программу, не предложили ничего нового — как и в предыдущие годы, главной мерой поддержки сельского хозяйства они оставили субсидирование кредитов. При этом выделение средств по этой статье еще и резко увеличивается. Если в 2017 году на это было израсходовано 58,4 миллиарда рублей, то в 2019 и 2020 годы планируется выделять по 121 миллиардов, что составляет более половины всего финансирования госпрограммы развития сельского хозяйства.

В РАНХиГС считают, что факт отсутствия в приложенных к бюджету документах каких-либо изменений в механизме распределения данных средств между сельхозпроизводителями, можно ожидать продолжением традиционной практики получения львиной доли субсидий несколькими десятками крупнейших производителей, в основном – агрохолдингов. Остальные же ничего не получат, либо им перепадут незначительные суммы господдержки.

«Концентрация средств господдержки и, следовательно, производства в отдельных компаниях повышает неустойчивость развития сельских территорий. Следуя мировой практике, нужно ограничить субсидирование богатейших собственников, направив средства на поддержку малого бизнеса», — отмечают эксперты.

Проанализировав раздел бюджета по сельскому хозяйству, РАНХиГС и институт им. Гайдара предложили ряд рекомендаций:

В связи с насыщением внутреннего рынка отечественными продуктами целесообразно предусмотреть меры по стимулированию спроса на сельскохозпродукцию и продовольствие (продовольственную помощь для малоимущих граждан). Восстановить целевую программу устойчивого сельского развития, предусмотрев ее финансирование. Ввести ограничения на получение средств государственной поддержки в зависимости от оборотов компании. Учитывая опыт США и ЕС, ограничить господдержку на одного получателя-сельхозпроизводителя, включая агрохолдинг. Постепенно отказаться от долгосрочных бюджетных обязательств по кредитам.

По последнему пункту эксперты пояснили: