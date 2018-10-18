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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

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14:43   18 Октября 2018
Россия

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Первый замдиректора ФСБ РФ Сергей Смирнов считает, что «киберпространство» должны контролировать спецслужбы. По его мнению, это гарантирует должный уровень безопасности», цитирует Интерфакс.

По словам Смирнова, РФ предложила другим делегациям Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) регулярно мониторить Всемирную паутину. Глава ФСБ уточнил, что подразумевает только проблемы «связанные с терроризмом или с экстремизмом или с организованной преступностью». Все государства поддержали предложение Москвы, сообщил Смирнов.

«Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно» — считает замдиректора ФСБ.

Смирнов высказал такое мнение после 33-м заседании совета региональной антитеррористической структуры ШОС. Замдиректора ФСБ рассказал, что к этому заседанию спецслужбы создали защищенный канал связи для обмена информацией о терроризме.

В ШОС входят восемь стран — РФ, Индия, Казахстан, КНР, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #фсб #шос #киберпространство

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