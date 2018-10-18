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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

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Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

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13:40   18 Октября 2018
Россия

Эксперт назвал сокращение вложений РФ в гособлигации США предсказуемым

Эксперт назвал сокращение вложений РФ в гособлигации США предсказуемым

Очередное сокращение российских вложений в американские государственные облигации предсказуемо — резервы продолжат технически выводить из США, считает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

По его словам, выпусков ценных бумаг США много, и, вероятно, по одному из них истек срок действия. Выплаты произвели, а бумаги в новых выпусках монетарные российские власти не купили, поэтому «чисто технически» вложения сократились, но Москва получает прибыль.

Эксперт назвал сокращение вложений РФ в гособлигации США предсказуемым

Сергей Хестанов объяснил ФБА «Экономика сегодня», что Москва кардинально изменила подход к вложению российских резервов, чтобы подстраховаться. Диалог Москвы с Вашингтоном ухудшился, поэтому американские власти могут наложить санкции на российские резервы, которые вложили в госдолг США.

«Такой прецедент, хоть и единственный, но в истории был», — напомнил эксперт. 

США заморозили вложения Тегерана, поэтому Иран столкнулся с множеством проблем. Россия подобные риски заблаговременно ликвидировала, добавил Сергей Хестанов. Если бы Вашингтон заморозил российские активы в американском госдолге, тогда вернуть их было бы крайне проблематично. 

«Вероятнее всего, этот процесс растянулся бы на многие годы, а может, и десятилетия», — резюмировал эксперт.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #гособлигации #вложения

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