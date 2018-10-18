ООН: 40 миллионов американцев живут в нищете
Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о крайней нищете и правах человека профессор Филипп Алстон заявил, что США не решают вопрос о сокращении нищего населения, которое насчитывает 40 миллионов человек.
Об этом сообщила ООН в Twitter. Профессор указал на то, что Америка - одна из самых богатых, сильных и инновационно подкованных держав. Однако Вашингтон не использует ничего из вышеперечисленного, чтобы избавить население от нищеты.
США являются одной из самых богатых, самых мощных и технологически инновационных стран в мире; но ни их богатство, ни их сила, ни их технология не используются для решения ситуации, когда 40 миллионов человек продолжают жить в условиях нищеты - эксперт ООН https://t.co/PbbHnUJbCi pic.twitter.com/3pvBpAck80— ООН (@UnitedNationsRU) 18 октября 2018 г.