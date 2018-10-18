ООН: 40 миллионов американцев живут в нищете

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о крайней нищете и правах человека профессор Филипп Алстон заявил, что США не решают вопрос о сокращении нищего населения, которое насчитывает 40 миллионов человек.

Об этом сообщила ООН в Twitter. Профессор указал на то, что Америка - одна из самых богатых, сильных и инновационно подкованных держав. Однако Вашингтон не использует ничего из вышеперечисленного, чтобы избавить население от нищеты.