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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

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13:37   18 Октября 2018
Весь мир

ООН: 40 миллионов американцев живут в нищете

ООН: 40 миллионов американцев живут в нищете

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о крайней нищете и правах человека профессор Филипп Алстон заявил, что США не решают вопрос о сокращении нищего населения, которое насчитывает 40 миллионов человек.

Об этом сообщила ООН в Twitter. Профессор указал на то, что Америка - одна из самых богатых, сильных и инновационно подкованных держав. Однако Вашингтон не использует ничего из вышеперечисленного, чтобы избавить население от нищеты.

 

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Автор: Анна Манц
#сша #оон #нищета

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