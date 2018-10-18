Две недели с Бегловым. Что изменилось в Петербурге

Эксперты сравнивают нового градоначальника с Матвиенко, и анонсируют кадровые перемены в Смольном.

Две недели назад президент Владимир Путин отправил трудится третьего в современной истории России губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в Объединенную судостроительную корпорацию, его место с приставкой врио занял Александр Беглов, который в 2003 году уже исполнял обязанности градоначальника Северной столицы.

«К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет эта работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», - добавил президент.

До сентября 2019 года, когда в Петербурге пройдут выборы, еще долго. Но отличия нового градоначальника от старого эксперты уже заметили.

«Мы опять увидели активного градоначальника. Коммуникационно-стилевые изменения автоматически влекут за собой изменения общего восприятия городской власти. Георгий Полтавченко не был публичным», - на кругом столе в ТАСС поделился первыми впечатлениями завкафедрой связей с общественностью факультета журналистики СПбГУ Дмитрий Гавра.

Правление Полтавченко Гавра сравнивает с германской дорожной полицией: ничего не происходит - никто его не видит, вдруг какое-то происшествие - и он тут как тут. Петербург же не автобан, заждался и хороших новостей: развития инфраструктуры и транспортной доступности.

Директору Центра общественного контроля Анна Филоненко первые две недели градоначальства Беглова напомнили времена Валентины Матвиенко.

«Мы возвращаемся к стилю Валентины Ивановны, но в мужском лице. При этом, очень важно не разрушить то хорошее, что было создано при Полтавченко, а также активнее действовать в области борьбы с коррупцией», - считает Филоненко.

За реакцией медиапространства на назначение на круглом столе отвечал главред Нового информационного агентства Олег Ведутов. Беглова, по его оценке, в городе приняли настороженно, а вот с Полтавченко прощались радостно.

«Приход Беглова был очень спонтанным, в такой ситуации очень сложно испытывать к нему симпатию. Либеральный сегмент интернета крайне негативно воспринял нового губернатора, подчеркивая его консерватизм», - сообщил журналист.

Интонации в СМИ и интернете задают губернаторские выборы в следующем году. Пока нет понимания, будет ли в них участвовать Беглов, медиа заняли выжидательную позицию.

О рейтинге нового градоначальника старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко рассказала бы, если бы исследования проводились. Но таковых нет.

«При Матвиенко и Полтавченко процесс сбора социологических данных был налажен: раз в месяц проводились опросы. Сейчас про рейтинг губернатора я ничего не могу сказать. К сожалению, это связано с оптимизацией социологии», - посетовала она.

Рейтингов пока нет. Но перемены будут. Как минимум, в кадровой политике Смольного. В этом уверен политолог Дмитрий Солонников.

«Говорить о том, что Беглов будет заводить свою команду - преждевременно. Нет никаких гарантий для новых сотрудников. Замена чиновников по инициативе Беглова произойдет только в том случае, если они не будут справляться», - убежден эксперт.

Устоявшийся коллектив останется при должностях еще и потому, что нужны люди, которые ответят за ошибки прошлого. В Смольном уже готовятся. Во всяком случае, так рассуждает политолог Гавра.