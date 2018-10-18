И поддерживать Трампа. Эксперт полагает, что «сигнал» прозвучал не случайно. Перед выборами.

Сеть микроблогов Twitter в минувшую среду опубликовала архив постов, фото и видео контента, который якобы связан с попытками манипулировать мнением американских избирателей извне. Подборка состоит из публикаций на политические темы.

Представители Twitter утверждают, что речь идет о 3 841 аккаунте, которые связаны с Россией и 770 подложных аккаунтах, которые предположительно базируются в Иране. Компания объяснила, что придерживается обязательств перед Конгрессом США и американским обществом и продолжает бороться с подозрительной активностью в сети.

«В соответствии с нашими принципами прозрачности и для просвещения общественности по поводу мнимых кампаний иностранного вмешательства Twitter публикует архивы твитов и медиа, которые, как мы полагаем, стали результатом информационных операций на нашем сервисе, потенциально поддерживаемых государством», - говорится в заявлении компании.

Формулировка не случайно содержит определения alleged (мнимый) и potentially (потенциальный), поскольку социальная сеть не приводит доказательств, что все аккаунты из опубликованной подборки размещают заказные твиты и координируются за пределами США. Twitter предлагает пользователям скачать архив, проанализировать его и сделать соответствующие выводы.

Политолог, американист Сергей Судаков в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что очередное «разоблачение» Twitter появилось за три недели до промежуточных выборов в обе палаты Конгресса США.

«Остаются считанные дни до выборов, и любые вбросы подобной информации исключительно рассчитаны на то, чтобы демократы получили свое большинство в Сенате и в Конгрессе. Сейчас небольшой перевес республиканцев в Сенате способен сохранять баланс сил. Если демократы победят, мы увидим, что президент Трамп будет парализован. Все его решения будут блокироваться как Конгрессом, так и Сенатом. И здесь любые средства хороши, любые вбросы», - говорит Судаков.

Еще одним примером подобных вбросов собеседник агентства считает опубликованную 11 сентября книгу «Страх. Трамп в Белом Доме», которую написал американский журналист Боб Вудворд. Вмешательству в выборы первого лица США, след которого якобы тянется из России, автор посвятил целую главу.

«Американцы с удовольствием читают эту книгу и воспринимают как правдивое изложение того, что Трамп неадекватный президент. Американцы никогда не получили факты вмешательства, и теперь им пытаются показать картинки, каким образом переманивали избирателей. Сейчас делается все, чтобы собрать фальшивую доказательную базу. Нужно понимать, что партия войны в США имеет серьезный вес. Она использует все методы для дискредитации Трампа, однако он продолжает проводить свои законы и свою политику. Спираль молчания раскрывается не в пользу демократов», - сказал Судаков.

Понятие «спираль молчания» сформулировала немецкий социолог и политолог Элизабет Ноэль Нойман. Ее теория гласит, что все проявления общественного мнения объединяет их связь с угрозой изоляции для индивида. Иными словами люди боятся оказаться изгоями для общества, высказывая непопулярное среди большинства мнение.

США хорошо знакомо воздействие спирали по 60-м, когда белые боялись поддерживать чернокожих в их борьбе за равноправие, опасаясь говорить в пику общественному мнению. Сегодня в Америке, где доминирует либеральная культура, иностранное вмешательство, по данным Twitter, выглядит так.