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14:26   18 Октября 2018
Россия

Власти Петербурга помогут девочке, пострадавшей при падении лесов с арки Главного штаба

Власти Петербурга помогут девочке, пострадавшей при падении лесов с арки Главного штаба

Диана Савенкова, 15-летняя жительница Петербурга, прикована к постели из-за упавших на нее строительных лесов с арки Главного штаба.

Как сообщило издание «Петербургский дневник», пострадавшей обещали помочь врачи из института им. Тургенева, комитет по соцполитике, здравоохранению и администрация Пушкинского района.

Инцидент произошел 21 августа, когда в Петербурге прошел ураган. Строительные леса упали на Диану из-за сильного ветра. Кроме нее под завалами оказались еще двое мужчин.

Тяжелее всего пострадала именно школьница, которая в этом месте подрабатывала живой скульптурой. В больницу Диану доставили с переломом позвоночника и ушибом спинного мозга. При повторном осмотре выяснилось, что травмы у ребенка серьезнее, поэтому ее перевели в институт им. Тургенева. Там Диане сделали сложную операцию.

Спустя два месяца после трагедии родственники пострадавшей попросили помощи в соцгруппе Шушар, поселка, где живет ее семья. В посте они отметили, что не справляются с нагрузкой, а обещания помочь никто не сдержал. Диане необходима сиделка, услуги которой стоят 20 тысяч рублей в месяц.

Девочку могут выписать уже в октябре. Оформление статуса инвалида займет несколько месяцев, так что необходимые занятия на тренажерах семье придется оплачивать самим.

Власти Петербурга помогут пострадавшей от падения лесов с арки Главного штаба девочке

Как пишет издание, институт им. Тургенева обещал поставить Диану на ноги при помощи новейших способов реабилитации - планируется использовать неинвазивную стимуляцию спинного мозга.

Портал также связался с комитетом по социальной политике, который сразу же позвонил родственникам Дианы. Семья получила право на бесплатную реабилитацию, вопрос с сиделкой также решен - ее роль выполняет бабушка девочки.

Остались проблемы с оформлением документов, поскольку у школьницы утеряно свидетельство о рождении. В этом случае вызвалось помочь руководство Пушкинского района. Также в администрации говорят, что семье Дианы дадут все положенные выплаты и средства для реабилитации.

Следствие пока не установило виновника трагедии. Родственница Дианы в беседе с изданием сообщила, что дело приостановилось, частично из-за плохого адвоката. Семья даже подумала, что юрист сделал это намеренно. 

В Следственном комитете по Петербургу возбудили уголовное дело по части первой статьи 216 УК РФ — «нарушение правил безопасности при строительных работах».

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Автор: Павел Никифоров
#россия #петербург #общество

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