Власти Петербурга помогут пострадавшей от падения лесов с арки Главного штаба девочке

Диана Савенкова, 15-летняя жительница Петербурга, прикована к постели из-за упавших на нее строительных лесов с арки Главного штаба.

Как сообщило издание «Петербургский дневник», пострадавшей обещали помочь врачи из института им. Тургенева, комитет по соцполитике, здравоохранению и администрация Пушкинского района.

Инцидент произошел 21 августа, когда в Петербурге прошел ураган. Строительные леса упали на Диану из-за сильного ветра. Кроме нее под завалами оказались еще двое мужчин.

Тяжелее всего пострадала именно школьница, которая в этом месте подрабатывала живой скульптурой. В больницу Диану доставили с переломом позвоночника и ушибом спинного мозга. При повторном осмотре выяснилось, что травмы у ребенка серьезнее, поэтому ее перевели в институт им. Тургенева. Там Диане сделали сложную операцию.

Спустя два месяца после трагедии родственники пострадавшей попросили помощи в соцгруппе Шушар, поселка, где живет ее семья. В посте они отметили, что не справляются с нагрузкой, а обещания помочь никто не сдержал. Диане необходима сиделка, услуги которой стоят 20 тысяч рублей в месяц.

Девочку могут выписать уже в октябре. Оформление статуса инвалида займет несколько месяцев, так что необходимые занятия на тренажерах семье придется оплачивать самим.

Как пишет издание, институт им. Тургенева обещал поставить Диану на ноги при помощи новейших способов реабилитации - планируется использовать неинвазивную стимуляцию спинного мозга.

Портал также связался с комитетом по социальной политике, который сразу же позвонил родственникам Дианы. Семья получила право на бесплатную реабилитацию, вопрос с сиделкой также решен - ее роль выполняет бабушка девочки.

Остались проблемы с оформлением документов, поскольку у школьницы утеряно свидетельство о рождении. В этом случае вызвалось помочь руководство Пушкинского района. Также в администрации говорят, что семье Дианы дадут все положенные выплаты и средства для реабилитации.

Следствие пока не установило виновника трагедии. Родственница Дианы в беседе с изданием сообщила, что дело приостановилось, частично из-за плохого адвоката. Семья даже подумала, что юрист сделал это намеренно.

В Следственном комитете по Петербургу возбудили уголовное дело по части первой статьи 216 УК РФ — «нарушение правил безопасности при строительных работах».