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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

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13:16   18 Октября 2018
Россия

«Газпром экспорт» предоставит ФНС удаленный доступ к бухгалтерии в 2019 году

«Газпром экспорт» предоставит ФНС удаленный доступ к бухгалтерии в 2019 году

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали соглашение о подключении дочерней компании «Газпром экспорт» к налоговому мониторингу с 1 января 2019 года.

Об этом сообщает «360».С помощью налогового мониторинга специалисты ФНС получают удаленный доступ к информационным системам компаний, а также к бухгалтерской и налоговой документации. Такой формат сокращает количество налоговых проверок и предоставляет возможность получить мотивированное мнение от службы до заключения спорной сделки.

Глава ФНС указал, что за последние три года число компаний, которые подключились к системе, увеличилось в шесть раз. Около половины — организации нефтегазового направления. При таком сотрудничестве уменьшается объем требуемых документов, подчеркнул Мишустин.

Миллер отметил, что налоговый мониторинг создает новую доверительную среду. Группа «Газпром» планирует расширить сотрудничество после анализа работы проекта.

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Автор: Анна Манц
#газпром #налоги #фнс

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