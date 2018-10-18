Главы Минобороны РФ и Монголии обсудили военное сотрудничество

Министры обороны Монголии и России провели переговоры по темам расширения военного и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Монголии.

Главы военных ведомств обсудили развитие военно-технического сотрудничества и организацию совместных военных учений, а также увеличение квоты учащихся в российских военных вузах.

По итогам переговоров главы Минобороны подписали долгосрочную программу развития сотрудничества между военными ведомствами РФ и Монголии. В тот же день Сергей Шойгу передал технику и оборудование для аэродромного управления полетами ВС Монголии на безвозмездной основе.

Напомним, военные Монголии участвовали в одном из этапов маневров «Восток-2018», проходивших с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Тихого океана.