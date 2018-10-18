Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму поручение о повышении акцизов на бензин

Парламентарии Алексей Диденко и Владимир Сысоев обратили внимание нижней палаты на риски резкого роста цен на бензин из-за повышения акцизов.

Текст поручения есть в распоряжении редакции ИА «Политика Сегодня».

Документ гласит, что запланированное на 1 января 2019 года повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, согласно мнению Счетной палаты РФ, может повлечь за собой рост цен на топливо, а также потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер.

Авторы поручения указали, что рост акциз чреват повторением «майского бензинового кризиса», а как следствие и явным социальным напряжением. Более того, подорожание топлива повлечет за собой ускорение инфляции и рост потребительских цен на товары и услуги.

Депутаты просят поручить думскому комитету по энергетике запросить у Минфина РФ анализ влияния роста акцизов на рост цен на бензин и дизель, а также на товары и услуги. Кроме того, у ведомства следует узнать о последствиях в случае отказа от повышения акцизов, а также о планируемых мерах по сдерживанию роста розничных цен на топливо.