Мы в соц.сетях:
Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
Посол: Несоответствие стандартов мешает экспорту из Украины в ЕС

Посол: Несоответствие стандартов мешает экспорту из Украины в ЕС

 Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников
Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
Посол: Несоответствие стандартов мешает экспорту из Украины в ЕС

Посол: Несоответствие стандартов мешает экспорту из Украины в ЕС

 Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников
13:02   18 Октября 2018
Россия

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму поручение о повышении акцизов на бензин

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму поручение о повышении акцизов на бензин

Парламентарии Алексей Диденко и Владимир Сысоев обратили внимание нижней палаты на риски резкого роста цен на бензин из-за повышения акцизов.

Текст поручения есть в распоряжении редакции ИА «Политика Сегодня».

Документ гласит, что запланированное на 1 января 2019 года повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, согласно мнению Счетной палаты РФ, может повлечь за собой рост цен на топливо, а также потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер.

Авторы поручения указали, что рост акциз чреват повторением «майского бензинового кризиса», а как следствие и явным социальным напряжением. Более того, подорожание топлива повлечет за собой ускорение инфляции и рост потребительских цен на товары и услуги.

Депутаты просят поручить думскому комитету по энергетике запросить у Минфина РФ анализ влияния роста акцизов на рост цен на бензин и дизель, а также на товары и услуги. Кроме того, у ведомства следует узнать о последствиях в случае отказа от повышения акцизов, а также о планируемых мерах по сдерживанию роста розничных цен на топливо.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #госдума #экономика #бензин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...