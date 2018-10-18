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 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

Трамп обвинил демократов в притоке мигрантов и уголовников

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12:50   18 Октября 2018
Россия

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ожидает большого скачка цен на бензин. Об этом она сообщила на форуме инновационных финансовых технологий «FINOPOLIS 2018».

Экономист отметила, что цена на топливо влияет на текущую инфляцию и инфляционные ожидания. Регулятор продолжит следить за динамикой и будет принимать ее во внимание при принятии решений, указала глава ЦБ.

«FINOPOLIS 2018» проходит с 17 по 19 октября в Сочи. Организатор мероприятия — Банк России и лидеры IT и финансового рынка. Каждый год событие посещают около полутора тысяч представителей российских и международных компаний, экспертов и политиков. Они обсуждают тенденции и возможность применения новых цифровых технологий в финансовой сфере.

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Автор: Анна Манц
#набиуллина #бензин #цб

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