ЦБ не прогнозирует большой скачок цен на бензин

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ожидает большого скачка цен на бензин. Об этом она сообщила на форуме инновационных финансовых технологий «FINOPOLIS 2018».

Экономист отметила, что цена на топливо влияет на текущую инфляцию и инфляционные ожидания. Регулятор продолжит следить за динамикой и будет принимать ее во внимание при принятии решений, указала глава ЦБ.

«FINOPOLIS 2018» проходит с 17 по 19 октября в Сочи. Организатор мероприятия — Банк России и лидеры IT и финансового рынка. Каждый год событие посещают около полутора тысяч представителей российских и международных компаний, экспертов и политиков. Они обсуждают тенденции и возможность применения новых цифровых технологий в финансовой сфере.