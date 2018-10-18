Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Если Киев нападет на Донбасс, России стоит признать самопровозглашенные республики, как это случилось с Абхазией в 2008 году, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Его слова в четверг передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Депутат указал, что нижняя палата парламента России ставит происходящее в ДНР и ЛНР в повестку дня. Царящая там обстановка представляет угрозу. Затулин уверен, что вскоре президент Украины Петр Порошенко распорядится атаковать Донбасс. Это необходимо ему, чтобы почувствовать себя сильным, чтобы за него проголосовали на предстоящих президентских выборах.

Однако парламентарий уверен, что Россия даст адекватный ответ. Он считает, что при таком развитии событий Москве нужно признать ДНР и ЛНР, ведь нападение Киева перечеркнет все минские договоренности.