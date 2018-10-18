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13:49   18 Октября 2018
Россия

Опубликовано видео с роскошного корпоратива кубанских чиновников в день ЧП в Керчи

Опубликовано видео с роскошного корпоратива кубанских чиновников в день ЧП в Керчи

Краснодарские чиновники из Министерства дорожного хозяйства устроили шумный корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов города. В программу празднования вошли живая музыка и роскошный двухэтажный торт.

Шумное празднование в день трагедии со взрывом и расстрелом в соседней Керчи возмутило краснодарцев, сообщает телеканал «360». Видео гуляний опубликовали в интернете. 

Празднования дорожников начались в филармонии Краснодара. Чиновников со сцены поздравили глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Краснодара Евгений Первышов.

Затем празднующие переместились роскошный ресторан. Там прошел банкет в честь Дня дорожников Кубани. Видеоролики с гуляниями чиновников вызвали шквал негодования у пользователей соцсетей.

«Кстати, а как же траур?», «Это настоящие смерти, это #люди #дети #керчь. Слов нет. Бог нам и им судья», «Уроды и безбожники», «Хм, праздновать в день, когда погибли дети… мда, с каждым днем все обиднее и обиднее за Родину», — пишут россияне.

Праздник работников дорожного хозяйства в РФ отмечается в третье воскресенье октября. В текущем году этот день выпадает на 21 октября. Дорожники Краснодара «пировали во время чумы» в среду, 17 октября. Вся Россия в это время была потрясена трагедией в Керчи. 

Как сообщает телеканал «360», получить комментарий от чиновников ведомства не удалось — в краевом Минтрансе никто не берет трубки. Телеканал отправил официальный запрос в учреждение.

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Автор: Арсений Аскольский
#минтранс #чиновники #керчь #кранодар #день дорожников

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