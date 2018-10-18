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Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

Кабмин выделил на помощь семьям погибших и раненых в Керчи 60 миллионов рублей

 Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ

Киберпространство должны контролировать спецслужбы — замдиректора ФСБ
Шойгу приехал в Китай

Шойгу приехал в Китай

 Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс

Затулин предложил признать ДНР и ЛНР в случае нападения Киева на Донбасс
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12:46   18 Октября 2018
Россия

Порошенко пиарится на трагедии в Керчи, называя погибших украинцами — депутат ГД

Порошенко пиарится на трагедии в Керчи, называя погибших украинцами — депутат ГД

Лидер Украины Петр Порошенко пиарится на трагедии со взрывом и расстрелом в Керчи, называя погибших украинскими гражданами.

Многие жертвы трагедии даже не являются гражданами, так как несовершеннолетние. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Константин Затулин во время пресс-подхода после пленарного заседания в ГД.

Порошенко пиарится на трагедии в Керчи, называя погибших украинцами — депутат ГД

Ранее Порошенко выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Политехническом колледже Керчи, при этом назвав украинцами граждан РФ, которых коснулась трагедия.

Вчера, 17 октября, стало известно о взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже. Виновник трагедии — студент четвертого курса, который затем покончил с собой. По последним официальным данным, жертвами трагедии стали 20 человек, из которых 15 студентов и пять сотрудников колледжа. Ранения различной степени тяжести получили более 50 человек.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #порошенко #стрельба #керчь #колледж #затулин

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