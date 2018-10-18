Порошенко пиарится на трагедии в Керчи, называя погибших украинцами — депутат ГД

Лидер Украины Петр Порошенко пиарится на трагедии со взрывом и расстрелом в Керчи, называя погибших украинскими гражданами.

Многие жертвы трагедии даже не являются гражданами, так как несовершеннолетние. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественникам Константин Затулин во время пресс-подхода после пленарного заседания в ГД.

Ранее Порошенко выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Политехническом колледже Керчи, при этом назвав украинцами граждан РФ, которых коснулась трагедия.

Вчера, 17 октября, стало известно о взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже. Виновник трагедии — студент четвертого курса, который затем покончил с собой. По последним официальным данным, жертвами трагедии стали 20 человек, из которых 15 студентов и пять сотрудников колледжа. Ранения различной степени тяжести получили более 50 человек.